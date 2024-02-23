В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Блокирующие санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

"Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме", - сообщили в НСПК.

Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны в полном объеме.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в пятницу ввел санкции против НСПК и девяти российских банков. Среди них: "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Ростфинанс, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк, а также СПБ банк (является расчетным депозитарием СПБ биржи).

OFAC еще в сентябре 2022 года предупредил, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. При это сама НСПК в санкционных списках не находилась, под блокирующие санкции тогда попал ее глава Владимир Комлев (покинул этот пост в начале 2024 года).