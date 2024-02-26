Акции "Мосбиржи" подорожали на 4,8% на фоне невключения НКЦ в санкционные списки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Московской биржи" подорожали в начале торгов в понедельник на 4,8% (до 200 рублей за штуку) на фоне невключения "Национального клирингового центра" (НКЦ) в санкционные списки и публикации отчетности биржи по МСФО.

"Московская биржа" по итогам 2023 года получила 60,77 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 67,5% больше, чем в 2022 году (36,3 млрд рублей).

В четвертом квартале чистая прибыль биржи выросла в годовом выражении на 79,1%, до 20,045 млрд рублей. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 17,1 млрд рублей.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, 23 февраля США ввели новые санкции против России. Этот пакет санкций содержит более 500 новых мер, включая персональные санкции против первых лиц государства и ограничения на экспорт для 100 компаний из третьих стран, обвиняемых в поддержке России.

Однако НКЦ (клиринг "Мосбиржи") не попал в список санкций - это означает, что биржевые торги долларом продолжаются. Ожидания и слухи последних месяцев не оправдались. Более того, в понедельник стоит ожидать восстановление по многим распродаваемым на прошлой неделе позициям, считает эксперт.