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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Австралия ввела новые санкций против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении России, сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

"Сегодня Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 лиц и целевые финансовые санкции в отношении 37 юридических лиц", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х.

В нем отмечается, что санкции "направлены против лиц, причастных к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным российским контролем".

Вонг связала санкции с выделением Австралией на прошлой неделе Украине гранта на 50 млн австралийских долларов ($32,5 млн), о чем сообщил австралийский премьер Энтони Альбанезе.

Он отметил, что данные средства предназначены "для закупки оружия и средств обороны Украины".

Глава МИД напомнила, что выделила Украине суммарно 960 млн австралийских долларов ($625 млн), включая 780 млн ($511 млн) в качестве помощи на военные нужды.

Австралия
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