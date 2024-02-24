Австралия ввела новые санкций против РФ
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении России, сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.
"Сегодня Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 лиц и целевые финансовые санкции в отношении 37 юридических лиц", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х.
В нем отмечается, что санкции "направлены против лиц, причастных к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным российским контролем".
Вонг связала санкции с выделением Австралией на прошлой неделе Украине гранта на 50 млн австралийских долларов ($32,5 млн), о чем сообщил австралийский премьер Энтони Альбанезе.
Он отметил, что данные средства предназначены "для закупки оружия и средств обороны Украины".
Глава МИД напомнила, что выделила Украине суммарно 960 млн австралийских долларов ($625 млн), включая 780 млн ($511 млн) в качестве помощи на военные нужды.