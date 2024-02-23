США внесли в санкционный список Корпорацию развития Дальнего Востока
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) внесено в SDN-List, говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
КРДВ является управляющей компанией Арктической зоны РФ и территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах РФ.
Единственным акционером КРДВ является Минвостокразвития РФ.