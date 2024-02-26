Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Челябинского бизнесмена Юрия Антипова вызвали на допрос в полицию в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту мошенничества, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве Антипов был вызван в Челябинске в полицию после принятия решения об истребовании у нынешних собственников в пользу РФ акций его предприятий. Он допрошен в рамках уголовного дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бизнесмен доставлен в правоохранительные органы. Информацией о задержании предпринимателя он не располагает.

Ранее в понедельник стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области в понедельник удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании у нынешних собственников в пользу РФ акций трех предприятий крупного производителя ферросплавов - промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината". Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд 6 февраля принял к производству иск Генпрокуратуры к АО "Компания Эталон" и двум физлицам - основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его супруге Людмиле с просьбой истребовать в пользу РФ из владения "Эталона" 100% акций трех заводов - АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передаче в частную собственность.

9 февраля суд арестовал акции "Эталона", акционерами которого являются Антиповы.

16 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии и выносе вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината за пределы Челябинска, а также привлечении для этой работы инвестора.

Позднее, 22 февраля, Текслер сообщил в своем телеграм-канале, что электродное производство ЧЭМК планируется закрыть к 1 марта.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.

К настоящему времени по искам Генпрокуратуры в пользу РФ взысканы акции АО "Рольф", АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич" и ряда других компаний.