Экс-совладельцу ЧЭМК Антипову вручили подписку о невыезде

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Челябинского бизнесмена Юрия Антипова после допроса отпустили под подписку о невыезде в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Он был допрошен, ему вручена подписка о невыезде, предупредили, что не должен покидать пределы страны", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что бизнесмена в понедельник доставили в полицию на допрос после того, как было вынесено решение об изъятии в пользу государства принадлежащих ему акций трех предприятий.

Арбитражный суд Свердловской области на заседании в понедельник удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий крупного производителя ферросплавов - промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК).

Суд 6 февраля принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к АО "Компания Эталон" и двум физлицам: основателю группы ЧЭМК Юрию Антипову и его супруге Людмиле. Генпрокуратура добивалась истребования в пользу РФ из владения "Эталона" 100% акций трех заводов: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

9 февраля суд арестовал акции "Эталона", акционерами которого являются Антиповы.

16 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии и выносе вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината за пределы Челябинска, а также привлечении для этой работы инвестора.

22 февраля Текслер сообщил в своем телеграм-канале, что электродное производство ЧЭМК планируется закрыть к 1 марта.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды). Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.

К настоящему времени по искам Генпрокуратуры в пользу РФ взысканы акции АО "Рольф", АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич" и ряда других компаний.