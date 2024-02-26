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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ заводов группы ЧЭМК
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области на заседании в понедельник удовлетворил иск Генпрокуратуры России об истребовании у нынешних собственников в пользу РФ акций трех предприятий крупного производителя ферросплавов - промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах дела.

Заседание по делу, которое проходило в закрытом режиме, завершено.

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ЧЭМК Свердловская область Генпрокуратура РФ
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