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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Белгородский губернатор сообщил о еще одном сбитом дроне в регионе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Старооскольском городском округе, над селом Казачок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее он сообщал, что БПЛА самолетного типа был сбит на подлете к Белгороду и также обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщало Минобороны, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Также сообщалось, что село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи.

Вячеслав Гладков Минобороны Белгород ПВО Казачок Колотиловка Белгородская область
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