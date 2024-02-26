Три человека погибли при атаке дроном села в Белгородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек в регионе после украинской атаки с применением дрона-камикадзе.

"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале вечером в понедельник.

По словам губернатора, еще трое получили осколочные ранения.

"Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу 2 города Белгорода, еще одного пострадавшего - в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил о двух пострадавших детях после минометного обстрела со стороны Украины села Шебекинского городского округа.