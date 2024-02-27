Что случилось этой ночью: вторник, 27 февраля

Трое погибших от обстрела в Белгородской области, Макрон намерен создать коалицию по поставке Киеву боеприпасов, "Хезболла" провела ракетную атаку по израильским военным

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три человека погибли при атаке дроном села в Белгородской области. Еще трое получили осколочные ранения.

- Силы ПВО сбили шесть воздушных целей вблизи Белгорода. Два беспилотника были уничтожены в Брянской области.

- Макрон намерен создать коалицию по поставке Украине ракет и бомб. Поставки боеприпасов Киеву он назвал первым приоритетом для Запада.

- "Хезболла" запустила 60 реактивных снарядов по израильским военным. Обстрел стал ответом на атаку израильских ВВС в районе ливанского города Баальбек.

- Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана. Об этом сообщили инспекторы МАГАТЭ.