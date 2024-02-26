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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Силы ПВО сбили шесть воздушных целей вблизи Белгорода

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО отразили атаку на регион в понедельник вечером, сбито шесть воздушных целей.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле" - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вячеслав Гладков Белгород
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