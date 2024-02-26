Силы ПВО сбили шесть воздушных целей вблизи Белгорода
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО отразили атаку на регион в понедельник вечером, сбито шесть воздушных целей.
"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле" - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.