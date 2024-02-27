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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Песков заявил, что не знает о переговорах по обмену Навального на Красикова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о том, что якобы велись переговоры об обмене Алексея Навального и двух граждан США на отбывающего в Германии пожизненный срок Вадима Красикова.

На просьбу прокомментировать соответствующие публикации Песков сказал: "Мне об этом ничего не известно. Никакой информацией на этот счет я не располагаю".

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что одним из переговорщиков был предприниматель Роман Абрамович, пресс-секретарь президента ответил: "Вы можете спросить об этом у представителей Абрамовича".

"Опять же, это не наш вопрос", - добавил Песков.

Красиков был приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве в Тиргартене, совершенному в 2019 году.

Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд счел, что заказ на убийство гражданина Грузии Хангошвили поступил от российских властей, а исполнитель был сотрудником спецслужб.

Дмитрий Песков Роман Абрамович Вадим Красиков Алексей Навальный
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