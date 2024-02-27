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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Песков предупредил о последствиях откликов на призывы сторонников Навального

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Призывы сторонников Алексея Навального к протестным действиям являются провокационными и незаконными, и для тех, кто на них откликнется, наступят юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эти люди, так называемые сторонники, хорошо известны своими провокационными призывами - призывами нарушать законы РФ. Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на эти призывы", - сказал он, отвечая на вопрос о соответствующих призывах.

Дмитрий Песков Алексей Навальный
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