Российские фермеры снова потребовали отменить экспортную пошлину на зерно

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) в очередной раз заявила о необходимости отменить пошлину на экспорт зерна. Организация считает эту меру одной из главных причин снижения доходности сельхозпроизводства,

"Если анализировать причины снижения доходности, то одна из главных - это зерновая экспортная пошлина. В настоящее время это самый востребованный и актуальный вопрос сельхозпроизводителей: при таком резком диспаритете цен и снижении рентабельности надо обнулить экспортную пошлину", - заявил президент АККОР Владимир Плотников на 35-м съезде ассоциации.

По его словам, за два последних года аграрии произвели почти 300 млн тонн зерна, исторический рекорд.

"Значительно растет экспорт продовольствия, но крестьянин становится не богаче, становится беднее. Потому что цены реализации значительно упали, продолжают падать, затраты на производство резко выросли и продолжают расти. Тариф на электричество по-прежнему в два раза выше, чем для промышленных предприятий, - сказал он. - На пороге весна, разворачивается посевная кампания, но все эти вызовы остаются".

Как подчеркнул глава АККОР, все это грозит серьезными последствиями. "Они уже проявляются: меньше доходов, меньше стали платить, и кадры начали уходить. И это все молодые водители, комбайнеры. Трудовые ресурсы, естественно, перетекают в другие отрасли, туда, где заработки выше, - заявил Плотников. - И если так дальше пойдет, то трудно представить, что через 3-5 лет будет. А вахтовым методом в сельском хозяйстве много не напашешь, не насеешь, не уберешь".

"Поэтому не устанем повторять: чтобы труд на селе стал рентабельным, зарплаты должны быть выше, чем в городе, потому что условия жизни сложнее, труд тяжелее, благ меньше. Иначе людей на селе не удержать. А для этого аграрный бизнес должен быть доходным", - заявил он.

Вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно фермеры поднимали и на двух предыдущих съездах АККОР - в 2022 и 2023 годах.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, проведенной в 2021 году, количество фермерских хозяйств сократилось до 102,4 тысячи со 136,7 тысячи в 2016 году, индивидуальных предпринимателей - до 20,8 тысячи с 38 тысяч. Площадь сельхозугодий на одно фермерское хозяйство выросла до 456,3 га с 226,5 га пять лет назад. Расширили свои сельхозугодья и индивидуальные предприниматели - до 306,6 га против 119,1 га (на одно хозяйство).