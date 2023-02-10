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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Российские фермеры намерены добиваться отмены акциза на дизтопливо для аграриев

Российские фермеры намерены добиваться отмены акциза на дизтопливо для аграриев
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фермеры РФ намерены добиваться отмены акциза на дизтопливо для аграриев, заявил президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) Владимир Плотников на XXXIV съезде ассоциации в пятницу в Москве.

"Цены на ГСМ в том году были оправданными и достаточно стабильными, к концу года стали даже меньше в некоторых регионах. Но мы не знаем, какой в этом году цена будет, поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизтопливо для аграриев – трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам. Это справедливое требование, будем добиваться его решения на госуровне", - сказал он.

По его словам, необходимо также решить вопрос по электроэнергии для аграриев. "Несправедливо, когда промышленные предприятия платят тарифы в 2-2,5 раза меньше, чем сельхозпроизводители, надо выравнять тарифы", - считает глава АККОР.

Плотников также заявил, что АККОР предлагает снять все ограничения на экспорт зерна, в том числе – пошлину. "Второе – развернуть закупочные интервенции по всем регионам, нарастить запасы зерна (в интервенционном фонде - ИФ) минимум до 10 млн тонн. Это оживит зерновой рынок, да и запасы необходимы всегда", - сказал он.

Как сообщалось, в прошлом году в госфонд было закуплено, как и планировалось, 3 млн тонн зерна. На этой неделе Минсельхоз заявил, что в 2023 году закупочные интервенции проводиться не будут.

АККОР Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
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