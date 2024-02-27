В Госдуме предупредили смежников АПК о проблемах из-за падения цен на зерно

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сложная ситуация на российском зерновом рынке, связанная с падением цен , может стать и проблемой для отраслей, смежных для сельского хозяйства, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

"Очевидно, что если та ситуация, которая сложилась в зерновом производстве, не будет решена, то по цепочке она станет проблемой смежников сельского хозяйства, - заявил Гордеев на 35-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов). - Не на что будет покупать технику, в первую очередь, комбайны, а дальше это отразится на объемах производства".

Как подчеркнул вице-спикер, сегодня "необходимо все сделать правительству, чтобы оживить рынок, чтобы цены на такой важнейший продукт, как зерно, - а это во многом основа сельскохозяйственной экономики - были не просто стабильными, а экономически обоснованными и справедливыми, чтобы это позволяло вести расширенное воспроизводство". Тем более с учетом грандиозных планов развития экспорта, поставленных перед АПК, сказал он.

"Вторая тема более комплексная - это проблема нарастающего диспаритета цен. У нас есть закон о развитии сельского хозяйства, в нем есть прямая норма про обязанности государства обеспечивать паритет цен между продукцией промышленной и ресурсами, которые потребляет сельское хозяйство, и ценами на зерновую продукцию и продовольствие, - заявил Гордеев. - Сейчас получается так, что аграрии стоят на передовых позициях социальной политики, хотят удержать цены, сделать доступным продовольствие для всех групп населения".

"Но, с другой стороны, надо смотреть цепочку - а по каким ценам аграрии сегодня приобретают ресурсы для своей работы? Мы видим, что третий год подряд в сельском хозяйстве существенно падает рентабельность", - заявил Гордеев, отметив вместе с тем, что Госдума занимается тем, чтобы предложить механизм обеспечения паритета цен. "И поверьте, для этого есть все инструменты и финансовые ресурсы в нашем государстве. Над этим мы будем работать", - заверил он.