Новак анонсировал международные переговоры о безопасности газовой инфраструктуры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия намерена в рамках предстоящего Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсуждать укрепление международного сотрудничества по защите газотранспортной инфраструктуры, заявил вице-премьер Александр Новак, открывая очередное заседание российско-иранской межправительственной комиссии.

"Мы придаем большое значение партнерству в рамках ФСЭГ и продвижению законных интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках. Сейчас российская сторона при поддержке "Газпрома" работает над международной метановой инициативой, направленной на продвижение климатических преимуществ природного газа. Были бы признательны иранской стороне за поддержку и обмен мнениями об эффективном развитии инициативы", - сказал он.

По его словам, уже проделана большая работа по согласованию текста декларации предстоящего саммита ФСЭГ, который состоится в Алжире в начале марта.

"Мы считаем, что большого внимания требует вопрос защиты критически важной газовой инфраструктуры, включая средства доставки - трубопроводы, СПГ-танкеры, и полагаем крайне важным согласовать более амбициозную редакцию параграфа 9 об укреплении международного сотрудничества по снижению рисков для газотранспортной системы. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", - сказал Новак.

Он также отметил, что Россия и Иран обсудили работу в рамках ОПЕК+ и отметили, что она эффективна и будет продолжаться.

"По линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с интересом ознакомились с иранской инициативой по созданию Энергетического хаба ШОС. Ваши предложения созвучны с инициативой президента РФ Владимира Путина о формировании большого евразийского партнерства в части энергетического партнерства. Готовы обсуждать на экспертном уровне", - сказал вице-премьер.

Во ФСЭГ входит 12 государств-поставщиков природного газа (Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея) и шесть стран-наблюдателей (Ангола, Азербайджан, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Ирак).