Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Жители испанской провинции Валенсия очищают дом от грязи после наводнения Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Стихийные бедствия, вызванные климатическими факторами, стоили мировой экономике за последние 10 лет $2 трлн ущерба, сообщает Axios со ссылкой на доклад, подготовленный организацией Oxera для Международной торговой палаты.

"Мы все слишком хорошо знаем, благодаря опыту коммерческой деятельности, объединяемому Международной торговой палатой, что климатические изменения не проблема будущего: их воздействие ощущается здесь и сейчас", - прокомментировал генсек палаты Джон Дентон.

Исследователи провели подсчеты на основе 4 тысяч экстремальных погодных явлений, затронувших за 10 лет 1,6 млрд человек. За 2014 - 2023 годы наиболее серьезные экономические потери понесли США - $934,7 млрд. На втором месте КНР с $267,9 млрд ущерба, на третьем - Индия с $112 млрд.

Вместе с тем исследователи отметили, что объемы экономических потерь за 2022 - 2023 годы демонстрируют тенденцию к росту по сравнению с предыдущими восемью годами. При этом больше ущерба потенциально грозит развивающимся странам.

В свою очередь Дентон заявил, что предстоящая Конференция ООН по изменению климата должна привести к более быстрым мерам в сфере реагирования на изменения климата. Он пояснил, что нужно ускорить выделение финансов с целью обеспечить всем странам возможный "переход без задержек к низкоуглеродной и устойчивой к климату модели развития".

Конференция ООН по изменению климата (COP29) проходит в Азербайджане 11-22 ноября.