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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Спецпредставителя КНР по Украине ждут в России 3 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель КНР по Украине Ли Хуэй прибудет в Россию 3 марта, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Спецпредставитель Китая господин Хуэй прилетает в Россию в воскресенье. В этот же день у него планируется встреча с заместителем министра иностранных дел России господином Галузиным. Это что касается его повестки, переговоров в Москве", - сказала она на брифинге.

По итогам этого визита МИД сделает комментарий, добавила Захарова.

28 февраля МИД Китая сообщил, что Ли Хуэй начиная со 2 марта посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС и европейские страны.

Ли Хуэй уже посещал Россию, Украину, а также несколько европейских стран для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины в 2023 году.

МИД Мария Захарова КНР Ли Хуэй
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