Глава Минобороны Индонезии предложил создать на Украине демилитаризованную зону

Глава Минобороны Индонезии Правобо Субианто Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Индонезии Правобо Субианто предложил установить режим прекращения огня на Украине и сформировать демилитаризованную зону под наблюдением ООН у линии соприкосновения, сообщает The Straits Times.

Его инициатива включает режим прекращения огня, который будет действовать с учетом тех позиций на земле, которые занимают сейчас враждующие стороны, и создание демилитаризованной зоны с отводом на 15 км сил каждой из сторон.

"За демилитаризованной зоной следует наблюдать миротворческим силам, развернутым ООН, сказал он. Министр добавил, что на различных спорных территориях нужно провести референдум под эгидой ООН, чтобы объективно выяснить превалирующие настроения их жителей", - пишет The Straits Times.

Выступая на азиатском саммите по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла"), Субианто также предложил участникам саммита принять декларацию, призывающую РФ и Украину немедленно начать переговоры.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

После поездки по ряду стран, включая РФ и Украину, спецпосланник МИД КНР Ли Хуэй заявлял, что Пекин последовательно выступает за деэскалацию конфликта на Украине и продвижение мира и намерен продолжать диалог со всеми сторонами на основе предложений по урегулированию председателя КНР Си Цзиньпина.