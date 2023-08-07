Нуланд и Салливан в Джидде провели краткие переговоры со спецпредставителем Китая

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд и советник по нацбезопасности Джейк Салливан "на полях" переговоров в Джидде участвовали в краткой встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэйем, сообщил в понедельник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"И.о. первого замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая", - сказал он на брифинге.

При этом он отметил, что участие КНР в консультациях в Джидде было конструктивным шагом, и что Пекин может сыграть роль в урегулировании ситуации с Украиной.

Также Миллер охарактеризовал двухдневные консультации по мирному урегулированию на Украине в Джидде в целом как "конструктивные".

В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на переговорах в Джакарте отметили необходимость для стран сохранять каналы обмена информацией. До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что в ходе недавнего визита в Пекин ей удалось добиться определенного прогресса в американо-китайских отношениях.