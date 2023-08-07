Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Нуланд и Салливан в Джидде провели краткие переговоры со спецпредставителем Китая

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - И.о. первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд и советник по нацбезопасности Джейк Салливан "на полях" переговоров в Джидде участвовали в краткой встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэйем, сообщил в понедельник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"И.о. первого замгоссекретаря Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели отдельную краткую встречу со спецпредставителем Китая", - сказал он на брифинге.

При этом он отметил, что участие КНР в консультациях в Джидде было конструктивным шагом, и что Пекин может сыграть роль в урегулировании ситуации с Украиной.

Также Миллер охарактеризовал двухдневные консультации по мирному урегулированию на Украине в Джидде в целом как "конструктивные".

В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на переговорах в Джакарте отметили необходимость для стран сохранять каналы обмена информацией. До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что в ходе недавнего визита в Пекин ей удалось добиться определенного прогресса в американо-китайских отношениях.

Виктория Нуланд Джейк Салливан КНР США Ли Хуэй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 7 августа

Ливни вызвали наводнения в Словении и Хорватии

Ливни вызвали наводнения в Словении и Хорватии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Наместник Киево-Печерской лавры освобожден из-под стражи

Наместник Киево-Печерской лавры освобожден из-под стражи

Глава МИД ЮАР заявила, что Макрона не приглашали на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР заявила, что Макрона не приглашали на саммит БРИКС

Четыре человека пострадали при взрыве в порту неподалеку от Стамбула

Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства

Польский оператор PERN сообщил о замене поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польский оператор PERN сообщил о замене поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

В Литве объяснили планы закрыть два КПП на границе с Белоруссией борьбой с контрабандой

В Литве объяснили планы закрыть два КПП на границе с Белоруссией борьбой с контрабандой

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });