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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

МИД РФ назвал спекуляцией заявления о планах аннексии Приднестровья Россией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Заявления представителей НАТО и Кишинева о намерении России аннексировать Приднестровье являются спекуляцией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Насколько мы понимаем, это нервозная реакция на проходящий сегодня, 28 февраля, в Тирасполе седьмой съезд народных депутатов всех уровней", - сказала она на брифинге в среду, отвечая на вопрос о комментарии ряда представителей НАТО о том, что Россия может аннексировать Приднестровье.

По словам дипломата, "в Кишиневе уже несколько дней спекулируют, гадают относительного того, какие решения может принять данный форум". "Видимо, эта паника объяла и НАТО", - отметила Захарова.

Дипломат убеждена, что "НАТО буквально пытается лепить из республики вторую Украину, вопреки настрою большинства молдавского населения, вообще, видимо, не задумываясь о последствиях этого для страны, да и для региона в целом".

МИД РФ Мария Захарова Приднестровье НАТО
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