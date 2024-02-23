В кабмине Молдавии призвали Приднестровье "воздержаться от необдуманных шагов"

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии призвало власти Приднестровья "воздержаться от необдуманных шагов", говорится в комментарии Бюро в связи с намеченным на 28 февраля в Приднестровье съездом депутатов всех уровней.

Бюро по реинтеграции сообщило, что "внимательно следит за ситуацией в Приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами".

"Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые могут последовать в случае необдуманных шагов", - говорится в комментарии.

Власти Приднестровья созвали 28 февраля съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить "политическую и социально-экономическую ситуацию в Приднестровье, а также выразить озабоченность действиями должностных лиц Молдавии". Принятые на съезде документы будут направлены в международные организации, участникам и посредникам переговорного формата "5+2".