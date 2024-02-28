Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Речь идет об экономической и гуманитарной, а не о военной помощи, заявили в Москве

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления со стороны руководства Молдавии.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усилении давления со стороны Кишинева с учетом факта постоянного проживания на территории региона более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", - говорится в итоговой декларации съезда, созванного по инициативе лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Съезд обвинил Молдавию в "развязывании экономической войны против Приднестровья и намеренном создании предпосылок для многомиллионного дефицита бюджета".

По мнению делегатов съезда, "Кишинев намеренно блокирует переговоры и уклоняется от политического диалога на уровне высшего руководства сторон. Кишинев отказался от исполнения почти всех ранее достигнутых соглашений с Приднестровьем".

"На Приднестровье оказывается социально-экономическое давление, что прямо противоречит европейским принципам и подходам в области защиты прав человека и свободной торговли. (...) Молдавия приняла закон о сепаратизме, создав предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья. Приднестровцы подвергаются дискриминации и произволу при пересечении границы Молдавии", - говорится в документе.

Форум также решил принять обращение в адрес генерального секретаря ООН "с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, пресечь нарушение Кишиневом прав и свобод жителей Левобережья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности".

Согласно документам форума, Тирасполь также обратится в адрес ОБСЕ с призывом "повлиять на руководство в Кишиневе с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса".

Со своей стороны пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ назвал съезд депутатов всех уровней Приднестровья "пропагандистским событием". Он заявил, что "нет опасности эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдавии" в связи с проведением съезда.

Комментарии депутатов Госдумы и сенаторов РФ

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обращение всех депутатов Приднестровья к российским парламентариям подразумевает, в первую очередь, экономическую помощь. "Мы, в первую очередь, говорим об оказании экономической помощи", - сказал Чепа "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что речи об оказании военной помощи не идет.

"Мы проинформированы об этой ситуации в определенной степени. Я думаю, меры предпринимаются и будут предприниматься дальше", - добавил парламентарий.

По его мнению, "это обращение будет способствовать более быстрому принятию решений с нашей стороны".

Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал "Интерфаксу", что в верхней палате изучат это обращение и подумают над вариантами реагирования. Сенатор предположил, что Совет Федерации мог бы участвовать в оказании гуманитарной помощи Приднестровью.

"Я пока рассматриваю это с точки зрения гуманитарной, потому что вопрос политический я бы пока вывел за скобки", - отметил он.

В любом случае, полагает он, помощь должна быть оказана, особенно учитывая то, что в непризнанной республике проживает порядка 220 тысяч граждан РФ.

"Надо помочь этим гражданам, которые сейчас могут подвергнуться блокаде со стороны Киева и Кишинева. А как помогать, будем думать. Надеюсь, что такое обращение, а может быть, будет и какое-то заявление с нашей стороны, немножко отрезвит (президента Молдавии - ИФ) Санду, которая ведет откровенную антиприднестровскую политику", - сказал Джабаров.