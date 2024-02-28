NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

МКС в полной конфигурации российского сегмента. Архивное фото. Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции увеличилась в два раза, сообщил на брифинге руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"В хвостовой части МКС мы наблюдаем небольшую утечку. Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией, - сказал он. - Мы работаем с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но в настоящий момент это не влияет серьезно на безопасность экипажа".

По словам Монтальбано, воздух в переходной камере модуля "Звезда" стал уходить в два раза быстрее.

В августе 2020 года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

15 ноября 2021 года космонавт Петр Дубров сообщил, что обнаружил еще одно подозрительное место в обшивке отсека модуля "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха.

В декабре 2021 года "Роскосмос" сообщал, что космонавты обнаружили "возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС".