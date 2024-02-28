"Роскосмос" сообщил о контроле за утечкой воздуха с МКС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты фиксируют утечку воздуха на Международной космической станции, экипажу и станции ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе '"Роскосмоса".

Отмечается, что экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме.

"Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", - сказали в "Роскосмосе".

Ранее руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что утечка воздуха на российском сегменте станции увеличилась в два раза.

"Мы работаем с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но в настоящий момент это не влияет серьезно на безопасность экипажа", - заявил он.

В августе 2020 года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

15 ноября 2021 года космонавт Петр Дубров сообщил, что обнаружил еще одно подозрительное место в обшивке отсека модуля "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха.

В декабре 2021 года "Роскосмос" сообщал, что космонавты обнаружили "возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС".