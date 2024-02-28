Товарооборот России и Ирана в 2023 году снизился на 17,3%, до $4 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Товарооборот России и Ирана в 2023 году составил чуть более $4 млрд, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Это несколько ниже по отношению к уровню 2022 года. 2022 год у нас был рекордный - почти $5 млрд, и в основном был связан с большим объемом торговли в области сельскохозяйственной продукции, который был рекордный в тот период. (...) У нас есть, безусловно, потенциал наращивания торгового оборота. Практически в каждой сфере товаров и услуг. Работа ведётся, снимаются барьеры. Есть возможности но развитию торговли не только продуктами сельского хозяйства, но и в энергетическом секторе, в секторе нефтегазохимии, машиностроении, переработке. Уверен, что торговый оборот будет наращиваться между нашими странами", - сказал он.

В материалах МПК сообщается, что товарооборот между странами в 2023 году снизился на 17,3%. Экспорт продукции из РФ уменьшился на 27,1% до $2,7 млрд, импорт из Ирана увеличился на 15,8% до $1,29 млрд.

Отмечается, что в структуре российского экспорта в прошлом году традиционно преобладали продовольственные товары и сельхозсырье ($2,2 млрд, доля - 81,1%); машины, оборудование и транспортные средства ($240 млн, 8,8%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия ($152,4 млн, 5,6%); продукция химической промышленности ($49,4 млн, 1,8%); металлы и изделия из них ($19,1 млн, 1,3%). Импорт из Ирана был представлен продовольственными товарами и сельхозсырьем ($748,6 млн, 57,8%); продукцией химической промышленности ($286,5 млн, 22,1%); машинами, оборудованием и транспортными средствами ($79,7 млн, 6,2%); минеральными продуктами ($63 млн, 4,9%); текстильными изделиями и обувью ($46,7 млн, 3,6%); металлами и изделиями из них ($26,9 млн, 2,1%).