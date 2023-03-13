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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Лавров обсудил с главой МИД Ирана сотрудничество и рекордные показатели товарооборота

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан в ходе телефонного разговора в понедельник выразили удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота между странами, несмотря на санкции, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Сергей Лавров Иран Хоссейн Амирабдоллахиан
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