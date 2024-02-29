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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Сергей Иванов заявил, что призывников в зоне СВО нет и быть не может

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Призывников в зоне проведения специальной военной операции нет и быть не может, заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.

"Сейчас никаких призывников в зоне СВО нет и быть не может", - сказал он телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что, как минимум, половину российской армии составляют контрактники.

Сергей Иванов СВО
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