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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

В Генштабе заверили, что призванных осенью срочников не отправят на Украину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Срочники, которых призовут на службу осенью 2022 года, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции, а после окончания службы их направят к местам проживания, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

"Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал он.

Он заверил, что осенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине. Срочники будут служить в России.

"И, конечно, я сразу хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть - ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - добавил Цимлянский.

30 сентября стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о призыве срочников в ноябре-декабре 2022 года. С 21 сентября в России проводится частичная мобилизациия для расширения участников СВО.

Владимир Путин Генштаб Владимир Цимлянский Украина
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