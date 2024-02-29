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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

"Ростех" сообщил о переносе серийных поставок самолета МС-21 на 2025-2026 гг.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Начало серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 переносится на 2025-2026 года, сообщил глава "Ростеха" (объединяет предприятия авиапрома) Сергей Чемезов.

"Нет, до конца (2024 - ИФ) года не будет", - сказал Чемезов в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.

По его словам, поставки будут перенесены на 2025 или 2026 год: "Да, скорее всего (на 2025 год - ИФ) - может быть, даже на 2026 год".

"У нас испытания еще не завершены, - пояснил Чемезов. - Как испытания завершим, по результатам сразу (...) Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас - мы же летать будем на этих самолетах".

Когда именно планируется завершить испытания МС-21, он не уточнил. "Мы хотели бы максимально быстро (завершить - ИФ), но сейчас я не могу сказать... Ждем", - сказал глава "Ростеха".

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney.

Версия самолета с иностранным мотором и крылом - МС-21-300 - получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года. Ожидалось, что первые четыре таких самолета будут поставлены в конце 2022 года - их получателем была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). После введения в 2022 году из-за событий на Украине антироссийских санкций сроки поставок лайнеров съехали на 2024 год. Предполагалось, что все выпускаемые для продаж МС-21 будут оснащены только ПД-14.

МС-21 Сергей Чемезов Ростех
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