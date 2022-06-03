В самолете МС-21 планируют заместить свыше 80 импортных систем и агрегатов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Свыше 80 импортных систем и агрегатов предстоит импортозаместить в самолете МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Иностранные системы самолета будут заменены на российские. Эта работа началась еще до введения санкций, и сейчас ее темпы наращиваются. Предстоит заменить свыше 80 импортных систем и агрегатов", - сказал он на совещании о состоянии авиапромышленности в России.

Борисов напомнил, что основное направление работ по программе МС-21 - проведение летных испытаний самолета МС-21-310, оснащенного российскими двигателями ПД-14. По его словам, "испытания ведутся интенсивно - самолет выполняет до четырех полетов в неделю".

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха".