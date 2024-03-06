"Аэрофлот" сократил долю валютных лизинговых обязательств по самолетам до 60%

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сделки страхового урегулирования по иностранным самолетам позволили сократить долю валютных лизинговых обязательств "Аэрофлота" с более чем 90% до 60%, сообщил директор по связям с инвесторами и рынкам капитала компании Андрей Напольнов.

"Доля лизинговых обязательств в валюте снизилась значительно: было чуть более 90% в валюте, в долларах в основном, и осталось - порядка 60%", - сказал Напольнов в подкасте телеграм-канала "Мои инвестиции".

После страхового урегулирования с иностранными лизингодателями "Аэрофлот" перезаключает договора на те же самолеты уже с российским лессором, пояснил он. Новые договора предполагают рублевые платежи и более долгий срок лизинга. Ставка лизинга при этом значительно ниже, чем в старых валютных контрактах. "Минимальная ставка по договорам аренды у нас - 1,5% (против 4% прежде - ИФ). 15 лет - срок новых контрактов, исторически мы заключались на 8-10, бывает 12 лет", - сказал Напольнов.

В прошлом году "Аэрофлоту" завершил страховое урегулирование по 76 Boeing и Airbus, которые находились в запрещенном западными санкциями операционном лизинге. Кроме того, 18 лайнеров были выкуплены из финансового лизинга, на который санкции не распространяются. В начале этого года сообщалось о сделках еще по семи самолетам. По словам Напольнова, для этого были использованы средства Фонда национального благосостояния - компания "не привлекала специального финансирования, ее долг эта программа не увеличивает". Продолжение сделок "зависит от наличия и выделения денежных средств на данную программу".

Стратегия группы до 2030 года подразумевает, что "какие-то самолеты на горизонте ее реализации будут выбывать", добавил Напольнов, но большая часть зарубежного флота останется в эксплуатации, поскольку его средний возраст - всего 8-9 лет. По мере выбытия иностранные лайнеры будут постепенно замещаться российскими, сказал он.

На вопрос, критичен ли для "Аэрофлота" анонсированный "Ростехом" перенос поставок МС-21 и SJ-100, которые группа ждала уже в этом году, Напольнов сказал: "Мы с пониманием относимся (к переносу поставок - ИФ). Мы знаем, что МС-21 был фактически готов, но пришлось дополнительно импортозамещать некоторые системы. Это большая работа, которую надо провести, надо все протестировать и сертифицировать".