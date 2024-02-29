Главными рисками для роста экономики РФ в послании названы дефицит кадров и технологий

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Основные риски для устойчивого экономического роста России - это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие собственных технологий по некоторым направлениям, это две стратегические важные темы, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

При этом он отметил, что экономика России в ближайшем будущем может войти в четверку крупнейших экономик мира (обогнав Японию, которая сейчас на четвертом месте - ИФ).

"Сегодня экономика РФ - крупнейшая в Европе по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться или даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед - войдем в четверку крупнейших экономически держав мира", - сказал президент.

"При этом мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста и нашего развития в целом. Это, в первую очередь, нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии - или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение", - заявил Путин.

В послании он уже предложил запустить новый нацпроект под названием "Кадры", чтобы помочь сегодняшним подросткам овладеть профессиями, нужными экономике двадцать первого века.