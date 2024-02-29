На орбиту выведены 17 российских малых спутников и один иранский

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат", запущенный с космодрома Восточный, вывел на орбиты 17 российских малых спутников и один иранский в качестве попутной нагрузки к метеоспутнику "Метеор-М" №2-4, сообщили в "Роскосмосе".

"Совместно с космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 в интересах Иранского космического агентства на орбиту выведен иранский малый космический аппарат "Парс-1", который является спутником-демонстратором, предназначенным для отработки технологий дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Из 17 малых спутников, произведенных российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group), 16 аппаратов пополнят группировку автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а "Зоркий-2М" войдет в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли.

Ракета со спутниками стартовала в 8:43 по московскому времени. Через 9 минут и 23 секунды она вывела разгонный блок "Фрегат" с аппаратами на низкую околоземную орбиту. Выведение "Метеора-М" на орбиту высотой 820 километров заняло примерно час, после чего "Фрегат" приступил к доставке на целевые орбиты малых спутников.

Космический аппарат Pars-1 изготовлен Иранским центром космических исследований. Контракт на его запуск был подписан в рамках реализации российско-иранских договоренностей, достигнутых в ходе встречи гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова с президентом Иранского космического агентства Хасаном Саларийе на Международном авиасалоне Iran Air Show 2022.