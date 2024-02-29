Ракета "Союз-2.1б" с 18 малыми спутниками стартовала с Восточного

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-4 и 18 малых космических аппарата (МКА), стартовала в четверг с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 08:43 по московскому времени с площадки 1С Восточного. Чуть позже (в 08:52) разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" и вышел на орбиту.

Планируется, что через час спутник "Метеор-М" №2-4 отделится от разгонного блока.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что созданный российскими предприятиями космический аппарат для Ирана запустят в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля.

По данным компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос"), "все попутные МКА предназначены для осуществления гражданских космических миссий".

Там также сообщили, что 17 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group): 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М".

В рамках данного запуска в качестве попутной полезной нагрузки планировали вывести на орбиту первый спутник-демонстратор серии "Марафон-IoT". Однако 16 февраля "Роскосмос" сообщил о переносе запуска данного аппарата из-за дополнительных проверок программного обеспечения.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку.