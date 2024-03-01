Российский спутник "Метеор-М" передал первый снимок поверхности Земли

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" 2-4, запущенный накануне с космодрома Восточный, передал первый снимок из космоса на Землю, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Сегодня на орбите проведена первая съемка с использованием многозонального сканирующего устройства малого разрешения МСУ-МР", - говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

По их данным, устройство предназначено для широкозахватной трассовой съемки облачного и ледового покрова, полоса захвата до 2900 км.

29 февраля гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" 2-4 был выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку.