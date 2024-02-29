Голикова сообщила о снижении уровня бедности в РФ по итогам 2023 года

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о том, что по итогам 2023 года уровень бедности в России может снизиться.

"Должна сказать, что по данным за 2023 год мы продолжаем снижать бедность в стране. Если по итогам 2022 года показатели бедности составляли 9,8%, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3%", - сказала Голикова в четверг на заседании совета по вопросам попечительства социальной сферы в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%, а среди многодетных семей - вдвое.

Уровень бедности рассчитывается как доля численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.