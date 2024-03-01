Противолодочные самолеты ТОФ выполнили учебные полеты над Охотским морем

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановые учебно-тренировочные полеты над Охотским морем и Тихим океаном, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"Во время проведения полетов экипажи самолетов Ту-142МЗ осуществили поисковые действия по маршруту движения с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов в рамках выполнения полетных заданий также отработали взаимодействие с надводными кораблями ТОФ, выполняющими задачи в акватории Охотского моря и Тихого океана.

Затем экипажи противолодочных самолетов вернулись на аэродром базирования морской авиации ТОФ.