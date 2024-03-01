Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Противолодочные самолеты ТОФ выполнили учебные полеты над Охотским морем

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановые учебно-тренировочные полеты над Охотским морем и Тихим океаном, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"Во время проведения полетов экипажи самолетов Ту-142МЗ осуществили поисковые действия по маршруту движения с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов в рамках выполнения полетных заданий также отработали взаимодействие с надводными кораблями ТОФ, выполняющими задачи в акватории Охотского моря и Тихого океана.

Затем экипажи противолодочных самолетов вернулись на аэродром базирования морской авиации ТОФ.

ТОФ Ту-142
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зафиксировано движение пяти дронов в направлении Воронежа

Что произошло за день: четверг, 29 февраля

Доля отечественных устриц на рынке РФ достигла 60-70%

Главред "Новой газеты" Соколов оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Песков заявил, что Лондон фактически напрямую вовлечен в конфликт на Украине

Дело Ильи Новикова о фейках про армию рассмотрит Гагаринский суд Москвы

Минэкономразвития ждет предложений бизнеса о допгарантиях прав собственности

Песков назвал послание Федеральному собранию во многом предвыборной программой Путина

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

Послание президента России Федеральному собранию. Главное.

В Думе заявили, что ветераны СВО после обучения смогут стать главами регионов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });