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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В одном из морских полигонов флота в акватории Японского моря экипажи кораблей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Огонь велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 по морскому щиту, уточнили в ТОФ

Расчеты штатных корабельных пулеметов также отработали стрельбу по плавающим минам условного противника, добавили в пресс-службе.

ТОФ
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