Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщила пресс-служба ТОФ.
"В одном из морских полигонов флота в акватории Японского моря экипажи кораблей выполнили комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль условного противника", - говорится в сообщении.
Огонь велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 по морскому щиту, уточнили в ТОФ
Расчеты штатных корабельных пулеметов также отработали стрельбу по плавающим минам условного противника, добавили в пресс-службе.