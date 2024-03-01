Развитие базы данных ДНК положительно сказалось на расследовании нераскрытых преступлений

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обнаружили более 7,3 тыс. совпадений с обнаруженными на месте нераскрытых преступлений следами в 2023 году, что на 20% выше показателя 2022 года, заявил начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

"В 2023 году в результате проведенных проверок установлено свыше 7,3 тыс. совпадений со следами, изъятыми с мест нераскрытых преступлений, что почти на 20% выше, чем в 2022 году", - сказал Казьмин в интервью "Интерфаксу".

Позитивную динамику начальник ЭКЦ связал с расширением перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

"В прошлом году в федеральное законодательство внесены изменения, расширяющие этот перечень за счет лиц, осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Как результат, информационный массив федеральной базы существенно увеличился, что положительно сказалось на эффективности ее использования следственными и оперативными подразделениями", - отметил Казьмин.

Уже с 2025 года "начнем проводить такую работу в отношении лиц, подвергнутых административному аресту", резюмировал представитель МВД.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса".