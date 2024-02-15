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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

МВД РФ сообщило, что мошенники стали применять элементы ИИ при атаках на граждан

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мошеннические атаки на граждан РФ модифицируются, в них стали применяться элементы искусственного интеллекта, сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов.

"Мы фиксируем некоторые элементы использования искусственного интеллекта. Не прямо непосредственного воздействия на потерпевшего, как, наверное, все представляют - изменение голоса, изменения внешности, но элементы есть", - сказал Немов в четверг на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

Он отметил, что в основном искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом. "Подверглись атаке банки, выдающие кредиты по документам, которые, допустим, генерировал искусственный интеллект. Такие факты есть", - сказал начальник управления МВД.

Он добавил, что в целом фиксируется рост числа мошенничеств.

"В структуре общего количества совершенных преступлений дистанционка занимает порядка 30%", - отметил Немов.

МВД РФ
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