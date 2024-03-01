МВД почти полностью импортозаместило высокоточное оборудование для экспертиз

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Высокоточное оборудование для проведения экспертиз практически полностью импортозамещено российскими поставщиками в условиях санкций, заявил "Интерфаксу" начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

"Большая часть вопросов импортозамещения уже решена. Закупаются отечественные материалы у российских поставщиков", - сказал он.

По его словам, госконтракты на закупку высокоточного оборудования и материально-технических средств в этом году "составили значительную сумму".

"Полностью обеспечено производство наиболее востребованных видов экспертиз - дактилоскопических, баллистических, физико-технических, генетических, лингвистических, радиотехнических", - подчеркнул Казьмин.

Оснащение современной криминалистической техникой подразделений ЭКЦ на новых территориях он назвал приоритетной задачей для министерства.

"Набирает обороты производство экспертиз в двух новых ДНК-лабораториях в Донбассе. В марте и октябре прошлого года в эксплуатацию запущены ДНК-лаборатории в Херсонской и Запорожской областях. Функционируют с полной загрузкой лаборатории по производству исследований наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - отметил он.

По словам Казьмина, на новых территориях также готовятся открыть еще два новых направления экспертных исследований - фоноскопическое (исследование звукозаписи, предназначенный для идентификации личности по голосу и речи на ней - ИФ) и радиотехническое (исследование радиоэлектронного устройства - ИФ).