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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Мужчина и женщина задержаны по подозрению в подготовке терактов в Крыму

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали мужчину и женщину, планировавших теракты в Крыму по указанию спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"В результате проведенных мероприятий задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в республике Крым, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе ГУР МОУ, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Также, отметили в ФСБ, "задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России".

В ЦОС не назвали имена задержанных.

По данным ведомства, в ходе обысков у мужчины изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства.

"Осмотром его телефона обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению террористического акта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе республики Крым", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в отношении указанных лиц следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ "и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

"Фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к подготовке террористических актов по заданию спецслужб Украины", - добавили в ФСБ.

ФСБ Симферополь Украина Крым
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