Песков раскритиковал слова шефа Пентагона о конфликте НАТО-РФ в случае поражения Киева

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что поражение Украины повлечет за собой конфликт между НАТО и Россией, является безответственным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это - еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни", - сказал он журналистам.

"Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, а теперь еще и из-за океана", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше нагнетать, вроде бы, некуда, а, главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО".

"НАТО Считает Украину своей территорией", - пояснил Песков.

Это, по его словам, "лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация, и правильность и оправданность специальной военной операции".

Шеф Пентагона на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей в четверг заявил: "Откровенно говоря, если Украина потерпит поражение, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией". По его словам, "если Украина падет, Россия там не остановится".