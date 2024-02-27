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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Макрон заявил, что консенсуса по отправке на Украину европейских войск нет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Среди европейских стран в настоящее время нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, заявил в ночь на вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", - сказал он журналистам по итогам организованной Парижем международной встречи по Украине.

Во встрече приняли участие около 20 руководителей европейских стран.

Эммануэль Макрон Франция
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