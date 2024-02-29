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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Шеф Пентагона заявил, что поражение Украины приведет к столкновению РФ и НАТО

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Поражение Украины будет грозить военным столкновением России и НАТО, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин в Конгрессе.

"Откровенно говоря, если Украина потерпит поражение, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По мнению шефа Пентагона, "если Украина падет, Россия там не остановится".

Пентагон Ллойд Остин НАТО Украина РФ
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