Кабмин РФ утвердил порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции с 1 марта 2024 года. Раньше такая работа велась в рамках других видов контроля.

Согласно постановлению, размещенному на официальном портале правовой информации, следить за ситуацией на предприятиях отрасли будет Росалкогольтабакконтроль. Ведомство должно выявлять и пресекать незаконное производство и оборот табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции.

Специалисты Росалкогольтабакконтроля в своей работе будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности.

Контрольные (надзорные) мероприятия включают в себя, в том числе, выездное обследование, выездную проверку, контрольную закупку и инспекционный визит.

Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года.

Как сообщалось, закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года, статьи, которые вводят лицензирование работы в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, начали действовать с 1 марта 2024 года.