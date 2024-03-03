Военные РФ заявили об уничтожении в зоне СВО 143 дронов и склада авиабоеприпасов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции склад авиационных боеприпасов ВСУ и 143 беспилотника противника, включая "Байрактар ТБ-2", сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка (ДНР), Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области, информирует Минобороны России.

Всего с начала СВО уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 14 112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 335 танков и других боевых бронированных машин, 1 228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 298 единиц специальной военной автомобильной техники противника, сказано в сообщении.

По направлениям

Российские военные в течение суток отразили 22 атаки и контратаки ВСУ, а также заняли более выгодные рубежи на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях, заявили в Минобороны РФ.

На авдеевском направлении, как сообщают в ведомстве, российские подразделения "улучшили положение по переднему краю" и отразили 11 украинских контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи (ДНР).

Также отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Новгородское (ДНР), сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, а также три танка, пять БМП, две боевые бронемашины САУ Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".

В Минобороны заявили, что на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и нанесены удары по украинским силам в районах Красного, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки (ДНР), отражены три атаки ВСУ в районах Клещеевки и Победы (ДНР) - в результате потери армии Украины составили до 240 военнослужащих, а также полевой склад боеприпасов, два БТР и артиллерийская система М777.

На южнодонецком направлении, по информации Минобороны РФ, российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное (ДНР). Как заявили в ведомстве, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, а также САУ "Акация", гаубица Д-20, две САУ "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".

На херсонском направлении, сообщают в Минобороны РФ, российскими подразделениями нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака украинской штурмовой группы, потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей, заявили в министерстве.

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражено пять атак ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, нанесены удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Терны (ДНР), Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области - потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, а также две гаубицы: М777 и М198 и орудие Д-20.