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Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Первая победа Хейли над Трампом на праймериз, старт корабля NASA с российским космонавтом, начало крупных американо-корейских учений

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия. За Хейли проголосовали более 60% избирателей, за Трампа - свыше 30%.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС. 5 марта он состыкуется со станцией.

- Вице-президент США призывает к немедленному прекращению огня в Газе. Она также призвала Израиль увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

- Фрегат "Маршал Шапошников" зашел в катарский порт Хамад для участия в выставке DIMDEX-2024. Ракетный крейсер "Варяг", тем временем, покинул Шри-Ланку.

- Крупные военные учения США и Южной Кореи стартовали в понедельник. Всего в учениях примет участие личный состав из 12 государств.

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